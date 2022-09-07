Украинские военные рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсон

В ходе контрнаступления на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывали нехватку снарядов и несли большие потери. Об этом украинские военные рассказали в интервью для газеты Washington Post.

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Журналисты издания пообщались с лежащими в госпитале на юге страны украинскими солдатами, которые получили ранения при попытке ответного наступления. По их словам, ВСУ не хватает артиллерии. Также они заявили о значительном техническом разрыве с российской стороной, превосходящей украинскую по оснащенности.