Украинские военные рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсон

В ходе контрнаступления на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывали нехватку снарядов и несли большие потери. Об этом украинские военные рассказали в интервью для газеты Washington Post.
Журналисты издания пообщались с лежащими в госпитале на юге страны украинскими солдатами, которые получили ранения при попытке ответного наступления. По их словам, ВСУ не хватает артиллерии. Также они заявили о значительном техническом разрыве с российской стороной, превосходящей украинскую по оснащенности.
Один из военнослужащих признался, что солдатами приходилось экономить боеприпасы, при этом, когда они стреляли, то испытывали проблемы с попаданием в цель, поскольку оружие, которое они использовали, было старое. Солдат Александр добавил, что его оружие датировалось 1989 годы.