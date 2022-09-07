Глава Минобороны ФРГ заявила о пределе возможностей Берлина в поставках оружия Киеву

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела возможностей в поставках Украине оружия из запасов Вооруженных сил страны. Об этом она сообщила во время выступления на пленарном заседании Бундестага, передает ТАСС. Как рассказала Ламбрехт, Германия передела Украине "невероятно много" вооружения из запасов бундесвера. "Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела", — сказала министр обороны. При этом он подчеркнула, что Берлин не ослабит усилия по оказанию поддержки Киеву. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, которое именно сейчас необходимо украинским военным в боях на востоке страны. По его словам, Берлином были поставлены Киеву в том числе артиллерия и системы противовоздушной обороны.