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58 минут назад

Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково

Lenta.ru

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Шевченково в Харьковской области провалилась. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

СМИ сообщили о неудачной атаке ВСУ на Шевченково
Фото: ReutersReuters

«На данный момент ситуацию на дуге Шевченково-Волхов Яр удалось относительно стабилизировать. Противник пытался найти пути подхода к Шевченково, но был либо уничтожен, либо отброшен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в село украинские военные не заходили.

Ранее журналист Евгений Поддубный описал подробности наступления ВСУ в Харьковском направлении. По его словам, украинские военные на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС — от одной до двух батальонных тактических групп.

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При этом он подчеркнул, что локальный успех ВСУ возможен, но закрепить его они не смогут из-за нехватки авиации, резервов и качества управления войсками.

Армия,В мире,Евгений Поддубный,
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