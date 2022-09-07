ВКС уничтожили американскую РЛС в Днепропетровской области

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация высокоточным ударом уничтожила радиолокационную станцию американского производства в Днепропетровской области.
Кроме РЛС, предназначенной для ведения контрбатарейной борьбы, ВКС уничтожили несколько складов боеприпасов ВСУ.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», — рассказал Конашенков.
Ранее пресс-секретарь администрации Голая Пристань Херсонской области Глория Неделякова заявила, что выпущенная Вооруженными силами Украины ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе.
Жертв в результате обстрела нет.