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2 часа назад

В Минобороны заявили об уничтожении американской РЛС в Днепропетровской области

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация высокоточным ударом уничтожила радиолокационную станцию американского производства в Днепропетровской области.

ВКС уничтожили американскую РЛС в Днепропетровской области
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Кроме РЛС, предназначенной для ведения контрбатарейной борьбы, ВКС уничтожили несколько складов боеприпасов ВСУ.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», — рассказал Конашенков.

Ранее пресс-секретарь администрации Голая Пристань Херсонской области Глория Неделякова заявила, что выпущенная Вооруженными силами Украины ракета спровоцировала пожар на угольной базе в городе.

Жертв в результате обстрела нет.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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