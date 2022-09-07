ВКС уничтожили американскую РЛС в Днепропетровской области

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», — рассказал Конашенков.