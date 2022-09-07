Подразделения ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Кодема. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, населенный пункт был взят под контроль в результате успешного наступления.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что село Кодема находится в Донецкой народной республике.

29 августа также сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под свой контроль населенный пункт населенный пункт Кодема в районе Горловки.