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3 часа назад

Минобороны заявило о взятии под контроль села Кодема на Украине

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Кодема. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Конашенкова, населенный пункт был взят под контроль в результате успешного наступления.

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Представитель оборонного ведомства уточнил, что село Кодема находится в Донецкой народной республике.

29 августа также сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под свой контроль населенный пункт населенный пункт Кодема в районе Горловки.

6 сентября Вооруженные силы Украины пытались вернуть контроль над селом, однако, по сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, потерпели неудачу.

Армия,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,
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