Подлодки "Уфа" и "Кронштадт" проходят испытания на глубине 100 метров

Дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на Балтике, их погружение обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Отмечается, что подлодки погружаются на глубину до ста метров. Экипажи проверяют работу всех их систем и механизмов, отрабатывают алгоритмы действий при управлении на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.
Ранее сообщалось, что российские стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные атомные подлодки «Ясень» получат новое защитное покрытие, снижающее гидроакустическую заметность субмарины.
Ранее стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.
До этого стало известно, что подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 включает в себя уникальную конструкцию — специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций.