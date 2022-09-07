В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
4 часа назад

Подлодки "Уфа" и "Кронштадт" проходят испытания на глубине 100 метров

Газета.Ru

Дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на Балтике, их погружение обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Подлодки "Уфа" и "Кронштадт" проходят испытания на глубине 100 метров
Фото: Ирина Мотина/РИА «Новости»Ирина Мотина/РИА «Новости»

Отмечается, что подлодки погружаются на глубину до ста метров. Экипажи проверяют работу всех их систем и механизмов, отрабатывают алгоритмы действий при управлении на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Ранее сообщалось, что российские стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные атомные подлодки «Ясень» получат новое защитное покрытие, снижающее гидроакустическую заметность субмарины.

Ранее стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.

До этого стало известно, что подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 включает в себя уникальную конструкцию — специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители