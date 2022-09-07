Подлодки "Уфа" и "Кронштадт" проходят испытания на глубине 100 метров

Дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на Балтике, их погружение обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Фото: Ирина Мотина/РИА «Новости» Ирина Мотина/РИА «Новости»

Отмечается, что подлодки погружаются на глубину до ста метров. Экипажи проверяют работу всех их систем и механизмов, отрабатывают алгоритмы действий при управлении на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Ранее сообщалось, что российские стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные атомные подлодки «Ясень» получат новое защитное покрытие, снижающее гидроакустическую заметность субмарины.

Ранее стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.