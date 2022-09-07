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4 часа назад

Британский наемник оценил вооружение российской армии на Украине

Lenta.ru

Британский наемник Марк Эйрс, который участвовал в контрнаступлении на Херсон с разведывательным подразделением украинских военных, оценил военную технику российской армии. Об этом сообщает CNN.

Наемник признал превосходство армии РФ на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам иностранного военного, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть существенная проблема— российские войска на данном направлении превосходят украинскую армию по численности и вооружению. Эйрс отметил, что для украинских военных сейчас в приоритете задача минимизировать потери.

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Британец отметил хорошее оснащение передовых подразделений ВСУ стрелковым оружием и боеприпасами, однако украинской стороне не хватает тяжелых вооружений, таких как артиллерия и танки.

«Наши удары более точны, но более ограничены», — заметил Эйрс.

«Они (российская армия — прим. «Ленты.ру») просто постоянно обстреливают нас артиллерией, вот что делает это намного сложнее, артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши», — заключил британский военный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. По его словам, с 24 февраля российскими войсками был уничтожен 2831 боевик.

Армия,Сергей Шойгу,
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