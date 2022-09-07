В МИД оценили возможность создания военного альянса России и Китая

«В ряде областей, как говорят руководители как китайские, так и наши, по ряду направлений мы ушли вверх, что называется, к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические (...) и этого нам вполне достаточно на данном этапе. Я не вижу каких-то предпосылок к формализации, скажем так, и принятия на себя каких-то [военных] союзнических обязательств», — заключил дипломат.