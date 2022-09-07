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6 часов назад

В МИД оценили возможность создания военного альянса России и Китая

Lenta.ru

Никаких предпосылок для создания военного альянса Москвы и Пекина нет. Так возможность создания блока оценил посол России в КНР Андрей Денисов, передает РИА Новости.

В МИД оценили возможность создания военного альянса России и Китая
Фото: ТАССТАСС

«Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание — это именно взаимопонимание», — отметил представитель россроссийского МИД.

По словам дипломата, западные «партнеры» прилагают большие усилия «для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга».

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Он обратил внимание, что европейские наблюдатели выражают разного рода опасения, связанные с формированием военного союза.

«Читаешь такое и приходишь в недоумение: не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину и Китай, и Россию», — указал Денисов.

Посол объяснил причину солидарности с Китаем.

«Наши позиции либо близки, либо совпадают, мы одинаково смотрим на происходящее, одинаково смотрим прежде всего на политику западных уважаемых партнеров или не уважаемых. Вот в чем причина нашего такого солидарного голосования [в ООН<ООН], а не в том, что мы делаем любезно друг другу, либо чем-то друг другу обязаны», — сказал он.

Денисов подчеркнул, что такая солидарность является более взвешенной, поэтому предпосылок к формированию военного блока нет.

«В ряде областей, как говорят руководители как китайские, так и наши, по ряду направлений мы ушли вверх, что называется, к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические (...) и этого нам вполне достаточно на данном этапе. Я не вижу каких-то предпосылок к формализации, скажем так, и принятия на себя каких-то [военных] союзнических обязательств», — заключил дипломат.

Армия,Андрей Денисов,МИД России,ООН,
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