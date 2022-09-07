В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Российские военные применили «огнеметную карусель»

Lenta.ru

В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский российские военные применили огнеметы способом «огнеметная карусель». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российские военные применили «огнеметную карусель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне Сергеевский было осуществлено массированное применение огнеметов способом "огнеметная карусель", заключающимся в последовательном уничтожении целей с различных направлений в ходе ведения боя за удержание захваченного рубежа», — сообщили в военном ведомстве.

Реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А предназначен для выведения из строя живой силы противника на открытой местности и в сооружениях, а также для уничтожения укреплений и техники.

«Могущество боевой части огнемета в сравнении с предшественником РПО-А увеличено в два раза», — отметили в сообщении.

В июле «Российская газета» сообщила, что в ходе специальной военной операции на Украине действия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают боевые машины огнеметчиков БМО-Т.

Армия,Минобороны России,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители