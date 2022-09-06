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1 час назад

Пентагон заявил о покупке Россией оружия у Северной Кореи

Елена Прошина

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия обратилась к Северной Корее по поводу покупки вооружения. Тем самым он повторил информацию, которую ранее озвучила газета New York Times. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Пентагон заявил о покупке Россией оружия у Северной Кореи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации, которую ранее опубликовала газета New York Times, Москва якобы обратилась к Пхеньяну из-за «серьезного ограничения цепочек поставок» и собиралась купить «миллионы снарядов и ракет».

«Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок Москвы и вынудили обращаться за военными поставками к государствам-изгоям», – сказано в материале.

Однако достоверно подтвердить факт сделки журналисты не могут.

«США предоставили мало подробностей из рассекреченных разведданных о вооружении, сроках или объеме поставок, и пока нет возможности независимо проверить факт продажи», – отмечает издание.

Ранее Пентагон уведомил Россию об испытаниях межконтинентальной ракеты Minuteman III.

Армия,Пентагон,
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