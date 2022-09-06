Пентагон заявил о покупке Россией оружия у Северной Кореи

«Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок Москвы и вынудили обращаться за военными поставками к государствам-изгоям», – сказано в материале.