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18 часов назад

СМИ узнали о разработке США плана долгосрочной поддержки Украины

Газета.Ruиещё 4

Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ. Об этом сообщил телеканал CNN.

США разрабатывают план долгосрочной поддержки Украины
Фото: Al Drago/ReutersAl Drago/Reuters

В материале говорится, что разработкой будет руководить председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, а сам процесс планирования находится на ранней стадии.

По словам высокопоставленного чиновника, цитируемого CNN, при разработке планирования рассматриваются вопросы о том, что необходимо Украине в долгосрочной перспективе, поскольку Пентагон рассчитывает поддерживать ВСУ не только в ходе текущего вооруженного конфликта с Россией, но и в ближайшие пять лет после его завершения.

Подчеркивается, что анализ для составления плана проводится совместно с Украиной. В случае его одобрения президентом Джо Байденом, США будет продавать Киеву оружие в течение многих лет, а также создавать долгосрочные программы по военной подготовке ВСУ.

По данным CNN, завершение аналитических работ ожидается в ближайший месяц или два.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС генерал Клинтон Хайнот заявил, что поддержка США обеспечила Украине борьбу с господством России в воздухе.

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