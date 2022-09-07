США разрабатывают план долгосрочной поддержки Украины

Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ. Об этом сообщил телеканал CNN.

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В материале говорится, что разработкой будет руководить председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, а сам процесс планирования находится на ранней стадии.

По словам высокопоставленного чиновника, цитируемого CNN, при разработке планирования рассматриваются вопросы о том, что необходимо Украине в долгосрочной перспективе, поскольку Пентагон рассчитывает поддерживать ВСУ не только в ходе текущего вооруженного конфликта с Россией, но и в ближайшие пять лет после его завершения.

Подчеркивается, что анализ для составления плана проводится совместно с Украиной. В случае его одобрения президентом Джо Байденом, США будет продавать Киеву оружие в течение многих лет, а также создавать долгосрочные программы по военной подготовке ВСУ.

По данным CNN, завершение аналитических работ ожидается в ближайший месяц или два.