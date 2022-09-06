США признали противодействие России в воздухе на Украине

«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — заявил представитель ПентПентагона. По его словам, ситуация на Украине показала успешное противодействие доминированию Москвы в воздухе.