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19 часов назад

США признали противодействие России в воздухе на Украине

Lenta.ruиещё 1

Вклад США в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе. В этом признался американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, его слова передает РИА Новости.

США признали противодействие России в воздухе на Украине
Фото: Cpl. Brendan Mullin / Globallookpress.comCpl. Brendan Mullin / Globallookpress.com

«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — заявил представитель ПентПентагона. По его словам, ситуация на Украине показала успешное противодействие доминированию Москвы в воздухе.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 7 сентября. По его словам, Вашингтон уведомил об испытании правительство РФ в соответствии с действующими договорными обязательствами.

Армия,В мире,Правительство РФ,Пентагон,
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