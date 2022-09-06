США признали противодействие России в воздухе на Украине

Вклад США в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе. В этом признался американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, его слова передает РИА Новости.
«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — заявил представитель ПентПентагона. По его словам, ситуация на Украине показала успешное противодействие доминированию Москвы в воздухе.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 7 сентября. По его словам, Вашингтон уведомил об испытании правительство РФ в соответствии с действующими договорными обязательствами.