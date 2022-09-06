США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.