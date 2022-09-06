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20 часов назад

США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты
Фото: ICBM U.S. Air Force / ReutersICBM U.S. Air Force / Reuters

«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.

Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.

Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.

В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.

В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.

Армия,В мире,Правительство РФ,Пентагон,
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