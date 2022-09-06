США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС .

Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.