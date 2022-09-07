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18 часов назад

СМИ: на юге Тайваня прошли армейские учения с боевыми стрельбами

ТАССиещё 4

Тайваньские вооруженные силы в среду провели плановые военные учения с боевыми стрельбами в южном уезде Пиндун. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

На юге Тайваня прошли армейские учения с боевыми стрельбами
Фото: TwitterTwitter

Целью тренировок стала проверка оборонительных возможностей с отработкой сценария с потенциальным нападением частей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на остров. Для имитации воздушной атаки по позициям условного противника использовались самолеты IDF местного производства и американские ударные вертолеты AH-64E Apache. В учениях также были задействованы танки, другая бронетехника и минометы.

Ранее, 11 августа, тайваньские вооруженные силы завершили двухдневные учения с артиллерийскими боевыми стрельбами в том же уезде.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его по-прежнему считают неотъемлемой частью единой страны и добиваются воссоединения.

Напряженность вокруг Тайваня резко усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения НОАК приступила к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Вслед за этим остров посетило еще несколько американских делегаций, что повлекло продолжение маневров.

В среду оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС НОАК и 12 самолетов. При этом три истребителя Су-30, как утверждается, пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

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