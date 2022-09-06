«Громадные потери»: эксперт о выводе из строя четырех боевых бригад Украины

Тут надо понимать, что украинское наступление практически полностью провалилось. <...> Потери у них громадные. Они потеряли только по официальным данным около двух тысяч человек, а это между прочим полнокровная боевая бригада. В тоже время, если брать с учетом санитарных потерь, по статистике, на одного убитого приходится двое-трое раненых, то тут уже четыре полноценные боевые бригады выведены из строя, — поделился аналитик.