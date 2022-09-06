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13 минут назад

В США допустили возможность атаки Китая

Елена Прошина

Американский генерал Клинтон Хайнот заявил, что США готовы атаковать Китай, если власти КНР примут агрессивные действия против Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США допустили возможность атаки Китая
Фото: ReutersReuters

Хайнот уточнил, что целью США будут логистические каналы, которые отвечают за снабжение оружием и амуницией. «Мы будем атаковать логистические каналы, усложняя агрессивные маневры против наших друзей», – сказал генерал. Он добавил, что США «сделают все возможное, чтобы остановить логистику» Китая, если власти КНР начнут агрессию.

«Надеюсь, что наш потенциальный противник Китай задумается над этим», – заключил Хайнот.

Ранее Госдепартамент США продал Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиардов долларов. В эту сумму вошли 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, а также сопутствующее снаряжение для их использования стоимостью примерно 355 миллионов долларов.

Армия,В мире,Госдеп США,
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