В США допустили возможность атаки Китая

Американский генерал Клинтон Хайнот заявил, что США готовы атаковать Китай, если власти КНР примут агрессивные действия против Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости».
Хайнот уточнил, что целью США будут логистические каналы, которые отвечают за снабжение оружием и амуницией. «Мы будем атаковать логистические каналы, усложняя агрессивные маневры против наших друзей», – сказал генерал. Он добавил, что США «сделают все возможное, чтобы остановить логистику» Китая, если власти КНР начнут агрессию.
«Надеюсь, что наш потенциальный противник Китай задумается над этим», – заключил Хайнот.
Ранее Госдепартамент США продал Тайваню оружие на сумму около 1,1 миллиардов долларов. В эту сумму вошли 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, а также сопутствующее снаряжение для их использования стоимостью примерно 355 миллионов долларов.