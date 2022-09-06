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1 час назад

В ДНР сообщили о попытке ВСУ вернуть населенный пункт

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу при попытке вернуть под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР сообщили о попытке ВСУ вернуть населенный пункт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», — сказал он.

Ранее стало известно, что в конце августа подразделения ДНР и ЛНР вместе с Вооруженными силами России взяли под свой контроль село Кодему в районе Горловки. Отмечается, что на 29 августа союзные силы освободили 271 населенный пункт.

Село Кодема располагается в 11 километрах от Бахмута (Артемовска).

Армия,В мире,Денис Пушилин,
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