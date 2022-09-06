Росгвардия уничтожила в Херсонской области более тонны боеприпасов ВСУ

"На специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков, росгвардейцы уничтожили 100 противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62, 192 взрывателя УМП, удлиненный заряд УЗП и четыре детонирующих кабеля ДКРП-4", - говорится в сообщении.