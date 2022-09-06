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1 час назад

Минобороны: «Калибры» уничтожили украинское нефтехранилище

Алиса Селезнёва

Ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожено крупное хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку ВСУ. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

Минобороны: «Калибры» уничтожили украинское нефтехранилище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении», - пояснили в ведомстве.

В российском военном ведомстве также отметили, что за последние сутки на этом направлении ВСУ потеряли 12 танков, 11 боевых машин пехоты, восемь других бронированных машин и шесть пикапов, оснащенных пулеметами.

Ранее Минобороны России сообщило о продолжающихся безуспешных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, приводящих к серьезным потерям среди украинских военнослужащих.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески, взломав эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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