Ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожено крупное хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку ВСУ. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении», - пояснили в ведомстве.

В российском военном ведомстве также отметили, что за последние сутки на этом направлении ВСУ потеряли 12 танков, 11 боевых машин пехоты, восемь других бронированных машин и шесть пикапов, оснащенных пулеметами.

Ранее Минобороны России сообщило о продолжающихся безуспешных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, приводящих к серьезным потерям среди украинских военнослужащих.