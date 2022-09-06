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2 часа назад

Минобороны заявило о поражении трех командных пунктов ВСУ

Lenta.ru

За прошедшие сутки российские войска поразили три командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о поражении трех командных пунктов ВСУ
Фото: ТАСС/Антон НоводережкинТАСС/Антон Новодережкин

Он отметил, что среди пораженных объектов были пункт управления 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны, находившийся в населенном пункте Полтавка Запорожской области.

Кроме того, в 161-м районе оказались поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районах населенных пунктов Чернобаевка и Новая Каховка за сутки уничтожили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,
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