Минобороны заявило о поражении трех командных пунктов ВСУ

За прошедшие сутки российские войска поразили три командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин ТАСС/Антон Новодережкин

Он отметил, что среди пораженных объектов были пункт управления 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны, находившийся в населенном пункте Полтавка Запорожской области.

Кроме того, в 161-м районе оказались поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районах населенных пунктов Чернобаевка и Новая Каховка за сутки уничтожили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.