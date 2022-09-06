Путин и Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу с улыбками обменялись мнениями после доклада замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова на учениях «Восток-2022». Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня президент России прибыл на полигон «Сергеевский» в Приморском крае. Там он провел закрытое совещание с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

Вместе с руководством Вооруженных сил России глава государства принял участие в наблюдении за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, что глава государства и руководитель оборонного ведомства посмеялись и с улыбкой обсудили доклад замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба РФ.

«Евкуров только сам видит и все, но докладывает начальнику Генерального штаба», - пошутил российский лидер.

В учениях «Восток-2022», которые продлятся с 1 по 7 сентября, задействованы более 50 тыс. военнослужащих и пять тысяч единиц военной техники, в том числе более 140 самолетов и 60 боевых кораблей. Маневры проходят на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.