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6 сентября

"Калашников" показал в Баку экспортный вариант карабина "Сайга-АКСУ"

Газета.Ruиещё 1

«Калашников» представил на международной оборонной выставке ADEX 2022 в Баку экспортный вариант карабина «Сайга-АКСУ», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Россия показала экспортный карабин «Сайга-АКСУ»
Фото: «Калашников»«Калашников»

В пресс-службе отметили, что при создании карабина разработчики использовали конструктивные решения автомата АКС-74У.

Сообщается, что разработчики карабина сделали акцент на том, чтобы обеспечить аутентичность внешнего вида оружия. Карабин имеет оригинальные прицельные приспособления, ствольную накладку и цевье, изготовленные из дерева.

В экспозиции концерна также представлены карабин Saiga-9 EXP, пистолет Лебедева компактный и ряд других изделий.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли и катера могут быть оснащены ударными беспилотниками «КУБ» производства концерна

До этого президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что российские беспилотники «Куб-БЛА» и «Ланцет» в ходе спецоперации России на Украине показывают себя с лучшей стороны.

Он отметил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям. «Ланцет» также эффективен по стационарным целям.

Армия,Владимир Лепин,Ижмаш,
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