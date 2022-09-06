В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
15 минут назад

Стало известно о стягивании резервов украинских военных в Херсонщине

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно «Русской весне».

Украинские военные начали стягивать резервы в Херсонщине
Фото: ReutersReuters

После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды-Зеленый Гай-Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась.

Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар.

Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.

Стало известно о закрытом совещании Путина с Шойгу и Герасимовым

«Русская весна» сообщила, что разведчики 33 казачьего полка Вооруженных сил Российской Федерации захватили в плен командира роты 59 бригады ВСУ и группу военнослужащих.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что киевские власти занимаются утаиванием данных об огромных потерях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих многочисленные попытки наступления в регионе.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители