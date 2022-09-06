Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходит активная фаза стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где [проходит] финальная часть учений "Восток-2022", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов", - сказал он. "Совещание закрытое", - уточнил Песков.