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51 минуту назад

Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений "Восток-2022"

ТАССиещё 9

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходит активная фаза стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин прибыл на полигон Сергеевский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где [проходит] финальная часть учений "Восток-2022", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов", - сказал он. "Совещание закрытое", - уточнил Песков.

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По словам представителя Кремля, ожидается, что к концу совещания погода в Приморье прояснится. "По крайней мере президент и главнокомандующий смогут посмотреть часть этих учений. Утром погода была очень тяжелая", - уточнил он.

Армия,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Генштаб,
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