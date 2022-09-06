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1 час назад

Anadolu: Турция начнет поставлять Польше беспилотники Bayraktar TB2 в октябре

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в Польшу начнутся в октябре. Об этом он рассказал в интервью Anadolu.

Турция начнет поставлять Bayraktar TB2 еще одной стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байрактар отметил, что в разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, по его словам, беспилотники требуют новых доработок.

«Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша — очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции», — сказал он.

Гендиректор Baykar Makina также указал на то, что процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА, приближается к завершению.

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Ранее сообщалось, что Турция поставила Bayraktar TB2 в Восточную Африку. Вооруженные силы Джибути приобрели беспилотники, они продемонстрировали их на военном параде, который был посвящен празднованию Дня независимости. На параде были показаны два Bayraktar TB2, размещенные на прицепах тяжелых грузовиков. Оба дрона были украшены национальным флагом Джибути и несли опознавательные знаки ВВС Джибути.

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