Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские власти утаивают катастрофические потери ВСУ во время безуспешного наступления.

Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images © Flickr / U.S. Army Europe Images

По данным Стремоусова, с конца августа украинские войска потеряли около трех тысяч человек.

"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", — цитирует Стремоусова МК.

На Украине убитых военных «хоронят по-тихому», утверждает Стремоусов. Он рассказал прессе, что погибшим даже не отдают официальные почести. Таким образом, по мнению главы ВГА, киевские власти пытаются скрыть от населения масштаб потерь.