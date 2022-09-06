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1 час назад

«Хоронят по-тихому»: Украина утаивает огромные потери при попытках наступления

Свободная прессаиещё 3

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские власти утаивают катастрофические потери ВСУ во время безуспешного наступления.

«Хоронят по-тихому»: Украина утаивает огромные потери при попытках наступления
Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images© Flickr / U.S. Army Europe Images

По данным Стремоусова, с конца августа украинские войска потеряли около трех тысяч человек.

"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", — цитирует Стремоусова МК.

На Украине убитых военных «хоронят по-тихому», утверждает Стремоусов. Он рассказал прессе, что погибшим даже не отдают официальные почести. Таким образом, по мнению главы ВГА, киевские власти пытаются скрыть от населения масштаб потерь.

Ранее "СП" писала, что Украина оценивает ущерб, нанесенный стране боевыми действиями, в 326 млрд долларов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время выступления на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

«За что погибли сотни тысяч?»: крупные потери не приближают успехи украинской армии

Армия,Кирилл Стремоусов,Денис Шмыгаль,
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