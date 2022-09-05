В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ

Союзные силы в ходе специальной операции на Украине продвигаются на угледарском направлении, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия-1».

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют линию обороны и отходят с потерями.

«На фронтах есть продвижение, есть на угледарском направлении продвижение, там в некоторых поселках противник оставляет первую линию своей обороны и отходит с потерями», — подчеркнул Безсонов.

Он отметил, что союзные силы закрепились на окраинах Первомайского. Кроме того, они продвигаются на горловском направлении. Как указал Безсонов, активно работает артиллерия, из-за чего украинские войска несут «колоссальные потери».