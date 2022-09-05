В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ

Lenta.ru

Союзные силы в ходе специальной операции на Украине продвигаются на угледарском направлении, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия-1».

В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ
Фото: 

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют линию обороны и отходят с потерями.

«На фронтах есть продвижение, есть на угледарском направлении продвижение, там в некоторых поселках противник оставляет первую линию своей обороны и отходит с потерями», — подчеркнул Безсонов.

Он отметил, что союзные силы закрепились на окраинах Первомайского. Кроме того, они продвигаются на горловском направлении. Как указал Безсонов, активно работает артиллерия, из-за чего украинские войска несут «колоссальные потери».

Ранее разведка ДНР обнародовала документы, доказывающие причастность США к военно-биологической деятельности на Украине до 2014 года.

Армия,В мире,Даниил Безсонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители