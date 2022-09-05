Экипажи Су-25СМ3 приняли участие в учениях «Восток-2022»

Об этом сообщает телеканал «Звезда» .

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 отработали задачи по поддержке войск на полигоне Сергеевский. После получения данных разведки лётчики нанесли удар по зенитно-ракетным комплексам условного противника на стартовых позициях.