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23 часа назад

В Херсонской области рассказали об «огневых мешках» для украинских военных

Lenta.ru

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область обернулось поражением. Об этом сообщил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что попытки наступления со стороны украинских войск продолжаются, однако по итогу оказываются провальными. При этом Стремоусов отметил, что часть сил ВСУ удалось специально заманить в «огневые мешки» и уничтожить.

В Херсоне заявили о крахе украинского контрнаступления

«Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции», — заявил замглавы региона.

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