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1 час назад

Сдавшихся солдат ВСУ в Харьковской области отпустили к их семьям

Вечерняя Москва

Первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Сдавшихся солдат ВСУ в Харьковской области отпустили к их семьям
Фото: depositphotosdepositphotos

Уточняется, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях. Также солдат ВСУ освобождают, только если они не были причастны к совершению военных преступлений.

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Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» политолог и общественный деятель Сергей Марков, говоря о визите представителей Международного агентства по атомной энергии в город Энергодар, где расположена АЭС.

Армия,В мире,Сергей Марков,МАГАТЭ,ФСБ,
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