Сдавшихся солдат ВСУ в Харьковской области отпустили к их семьям

Первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

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Уточняется, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях. Также солдат ВСУ освобождают, только если они не были причастны к совершению военных преступлений.

Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны заявили, что вечером 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.