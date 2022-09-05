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23 часа назад

Российскую САУ «Мста-С» в калибре НАТО покажут на выставке ADEX

Lenta.ruиещё 1

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит экспортную версию самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в калибре НАТО 155 миллиметров на выставке ADEX-2022 в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Российскую САУ «Мста-С» в калибре НАТО покажут на выставке ADEX
Фото:  Виталий Кузьмин / Wikimedia Виталий Кузьмин / Wikimedia

«На выставке "Рособоронэкспорт" продемонстрирует современную продукцию военного назначения: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С"», — говорится в сообщении.

«Рособоронэкспорт» продемонстрирует около 500 образцов техники для всех видов вооруженных сил и родов войск. Также на выставке покажут линейку гражданской продукции, технику специальных и полицейских подразделений, отметил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

В компании добавили, что на выставке «Рособоронэкспорт» также покажет специальные образцы бронеавтомобиля «Тигр», средства охраны границ и особо важных объектов, включая автономные мобильные посты, комплексы технического и видеонаблюдения.

В августе в пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что предприятие «Уралтрансмаш» передало Минобороны России партию САУ «Мста-С» после ремонта и модернизации. Машины получили автоматизированную систему управления наведением и огнем.

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