НАТО собирает среди союзников зимнюю одежду для ВСУ

НАТО призывает своих союзников собрать зимнюю форму для солдат ВСУ. С такой просьбой к альянсу обратился глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на Spiegel.

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«По запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для ВСУ президента Украины Владимира Зеленского. Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч солдат его армии», — говорится в статье.

В НАТО подтвердили о сборе зимнего снаряжения для ВСУ. Так, военнослужащим планируется предоставить теплую форму и зимнюю обувь. Однако поиск зимней формы затруднен, т.к. в большинстве стран ее запасы в основном зарезервированы для национального потребления. Кроме того, теперь зимнюю одежду можно выгодно продать на мировом рынке.