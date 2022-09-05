НАТО собирает среди союзников зимнюю одежду для ВСУ

НАТО призывает своих союзников собрать зимнюю форму для солдат ВСУ. С такой просьбой к альянсу обратился глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на Spiegel.
«По запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для ВСУ президента Украины Владимира Зеленского. Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч солдат его армии», — говорится в статье.
В НАТО подтвердили о сборе зимнего снаряжения для ВСУ. Так, военнослужащим планируется предоставить теплую форму и зимнюю обувь. Однако поиск зимней формы затруднен, т.к. в большинстве стран ее запасы в основном зарезервированы для национального потребления. Кроме того, теперь зимнюю одежду можно выгодно продать на мировом рынке.
Ранее замруководителя главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут не пережить предстоящую зиму. С приходом осени ситуация для военнослужащих будет только ухудшаться. По его мнению, если осенью ВСУ не разобьют ВС РФ, то «зимой сами сдохнут».