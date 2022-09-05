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5 сентября

Украинские военные обстреляли Изюм

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Изюма в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС

Украинские военные обстреляли Изюм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным местных властей, украинские военные обстреляли центр и частный сектор Изюма в воскресенье, 4 сентября.

«Обстрел начался около 08:30. Дома посечены осколками, кому-то сильно повредило дом из-за прямого попадания во двор. Это не военные объекты. Это дома мирных людей», — уточнили в администрации.

В начале сентября в Минобороны РФ сообщили о срыве попытки наступления ВСУ в направлении Харькова. В военном ведомстве уточнили, что потери украинских войск составили более 50 человек. Там также добавили, что 56 оставшихся бойцов ВСУ попытались отойти, однако при отступлении попали под обстрел украинского нацбатальона «Кракен».

Армия,В мире,Минобороны России,
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