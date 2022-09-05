Украинские военные обстреляли Изюм

«Обстрел начался около 08:30. Дома посечены осколками, кому-то сильно повредило дом из-за прямого попадания во двор. Это не военные объекты. Это дома мирных людей», — уточнили в администрации.

В начале сентября в Минобороны РФ сообщили о срыве попытки наступления ВСУ в направлении Харькова. В военном ведомстве уточнили, что потери украинских войск составили более 50 человек. Там также добавили, что 56 оставшихся бойцов ВСУ попытались отойти, однако при отступлении попали под обстрел украинского нацбатальона «Кракен».