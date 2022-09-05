Эксперты назвали три самые страшные российские ракеты

Иностранные военные эксперты оценили российское ракетное вооружение. При этом были названы три наиболее опасные ракеты РФ. Военный аналитик и бывший бригадный генерал Ирака Ид ат-Туфан отмечает, что "страшные" российские ракеты оказывают сдерживающее воздействие на Запад и не позволяют спровоцировать третью мировую войну.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Минобороны РФ/РИА Новости

Его слова приводит Al Jazeera (перевод ИноСМИ). Первой в своем списке эксперт называет межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат", которая может уничтожить территорию размером с Великобританию или Францию.

В частности, отмечается, что общий вес ядерных боеголовок достигает 10 тонн. При этом мощность ядерного удара превысит мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 2 000 раз. На "Сармат" можно установить 10 боеголовок. Шахты, в которых размещены ракетные комплексы, хорошо защищены от превентивного удара, а саму ракету не смогут перехватить средства ПВО.

Al Jazeera также выделяет гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который, кстати, используется при проведении спецоперации на Украине. Ракета может совершать маневры на всей траектории полета, что затрудняет противодействие со стороны систем ПВО и ПРО противника. "Кинжал" можно оснастить обычной или ядерной боеголовкой. Разгоняясь до скорости более 4000 м/с, эта ракета способна поражать цели на дистанции до 2000-3000 км. А отклонение от цели не превышает одного метра.