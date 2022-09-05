В Минобороны заявили о сбитом БПЛА Bayraktar ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, среди сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — один Bayraktar TB2.

Согласно уточненным данным Минобороны на 5 сентября, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 287 самолетов, 152 вертолета и 1877 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине зафиксировали поражение многоцелевого беспилотного летательного аппарата турецкого производства Bayraktar Mini UAV.