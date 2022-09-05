«Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. И это действительно важно отметить, потому что если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть. Я сказал, каковы факторы этого оружия, не буду повторяться. Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли», — пояснил Артамонов.