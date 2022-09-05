Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что российская армия применит новейшее вооружение при штурме Авдеевки и других городов, сообщает издание «Украина.ру».
«Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. И это действительно важно отметить, потому что если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть. Я сказал, каковы факторы этого оружия, не буду повторяться. Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли», — пояснил Артамонов.
Он добавил, что применение новейшего мощного вооружения ограничивается из-за плотности населения крупнейших украинских городов — Харькова, Одессы, Николаева или Киева.
«У нас уже есть боевые лазеры — за 3-4 километра они стреляют, и в данный момент, насколько я знаю, они прошли боевое крещение на украинском фронте», — пояснил Артамонов, указав что против крупных городов использоваться такое вооружение не будет.
С другой стороны, в Авдеевке могут быть применены термобарические боеприпасы, лазерное оружие и ковровые бомбардировки — это главный узел украинской обороны в ДНР.