В Энергодаре сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках

В Энергодаре сбиты два беспилотника при попытке ударить по штабу движения «Мы вместе с Россией». В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
«Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре», - сообщили в администрации города.
Как уточняется, в результате атаки никто не пострадал. Удар пришелся по жилому дому, в многоэтажке выбиты окна. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре произошли три мощных взрыва, сработала система противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и повреждениях пока нет. Отмечается, что на улицах сохраняется спокойная обстановка.