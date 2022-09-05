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5 сентября

В Энергодаре сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках

Елена Прошина

В Энергодаре сбиты два беспилотника при попытке ударить по штабу движения «Мы вместе с Россией». В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

В Энергодаре сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре», - сообщили в администрации города.

Как уточняется, в результате атаки никто не пострадал. Удар пришелся по жилому дому, в многоэтажке выбиты окна. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре произошли три мощных взрыва, сработала система противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и повреждениях пока нет. Отмечается, что на улицах сохраняется спокойная обстановка.

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