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5 сентября

В Херсоне заявили о крахе украинского контрнаступления

ТАССиещё 4

Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах, они понесли крупные потери, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Херсон был, есть и будет русским городом <...> Все операции и контрнаступления потерпели крах", - написал Стремоусов.

Он добавил, что "есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии".

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Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,
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