В России объявили награду в 1 млн за захват THeMIS на Украине

«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят её в распоряжение Министерства обороны России», — говорится в сообщении в Telegram.