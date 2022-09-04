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2 часа назад

Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине

Lenta.ru

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в размере одного миллиона рублей любому военному или служащему силовых структур за захват роботизированной платформы THeMIS эстонского производства на Украине и передачи ее в более-менее целом состоянии в Министерство обороны. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАСТ.

В России за захват эстонского робота на Украине предложили 1 млн рублей
Фото: ЦАСТЦАСТ

Там отмечается, что Киев должен получить роботизированные комплексы компании Milrem Robotics, первый экземпляр должен быть доставлен в августе. Их планируется использовать для эвакуации раненых и транспортировки боеприпасов.

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В ЦАСТ указали, что робот имеет «несомненный технологический интерес», предложение о награде согласовано с соответствующими структурами, выплата произойдет после заключения об осмотре трофея, подготовленного в Минобороны России.

Директор центра Руслан Пухов объяснил РИА Новости, что за подобным решением стоит несколько причин. Первая — посвящение основателю ЦАСТ Константину Макиенко, который помимо научной деятельности помогал жителям и защитникам Донбасса. Вторая — то, что изучение THeMIS будет полезно для разработки российских роботизированных систем.

Ранее в Луганской народной республике сообщили о захвате американской гаубицы М777. Орудие удалось обнаружить благодаря воздушной разведке. Как отметил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, она может стать музейным экспонатом.

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