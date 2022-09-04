Солдат ВСУ рассказал, что наемники отнимают оружие у украинских военных

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко, попавший в плен в ЛНР, рассказал, как иностранцы забирают поставленное Западом вооружение, передает РИА «Новости».

По его рассказам, к месту одной из разгрузок западного вооружения, которое оказалось повреждено на 70%, приезжали люди в форме, часть из них говорили на английском и литовском языке, грузили в свои машины то, что им было нужно, и увозили это оружие в неизвестном направлении.

Дворниченко указал, что в основном приезжающие забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы «Матадор». На вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело.

«Скорее всего их [оружие] перепродавали. А то, которое оружие было у нас на позициях, из него никто стрелять не умел», - рассказал военнослужащий.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», который должен состоять из «иностранных добровольцев».