The Hill: у США в конфликте на Украине нет ни одного хорошего варианта

Обозреватель The Hill Джордж Биб считает, что поставки высокотехнологичного американского оружия очень помогли в блокировании попыток России завоевать большую часть Украины.

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Но, во-первых, несмотря на этот оборонительный успех, Украина не смогла нарастить наступательный импульс и заставить российских военных уйти. И даже краткосрочную победу Киева в этой войне трудно себе представить.

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Во-вторых, американские усилия заставить Путина отступить, нанеся ущерб российской экономике и изолировав его на мировой арене, потерпели неудачу. Российский рубль значительно укрепился, доходы России от экспорта энергоносителей просто баснословные. Путин стал персоной нон грата на Западе, но остальной мир его не считает изгоем.

Но, как оказалось, экономические последствия санкций бьют по Западу. В США борются с ростом цен на бензин и продукты питания. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными сбоями в ключевых отраслях промышленности.

Эти реалии изменили стратегию Путина, который превратил конфликт в соревнование на выносливость в расчете на сильные стороны России и способность русских переживать последствия войн и политических катаклизмов. Возможно, Путину не удастся полностью завоевать Украину, но он может превратить ее в кровоточащую рану на долгие годы, неспособную залечиться и не способную вступить в НАТО.

Какие варианты есть, чтобы противостоять действиям Путина? Никаких.

Затягивание экономической петли вокруг России будет неэффективным, потому что заручиться поддержкой Китая, Индии и Глобального Юга США не способны. Военная эскалация может привести к ядерной войне с Россией, что станет катастрофой. Расшатывание внутренней ситуации в России пока невозможно, потому что русские не забудут взрыва русофобии и враждебности к ним у коллективного Запада, и переубедить их в обратном Западу уже не удастся.