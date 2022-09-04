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4 сентября

Песков рассказал, когда Путин встретится с освещающими СВО военкорами

Майк Габриелян

До конца года президент России Владимир Путин может встретиться с военкорами, освещающими спецоперацию на Украине.

В Кремле рассказали о еще одной встрече Путина с военными корреспондентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это будет вторая встреча главы государства с военными корреспондентами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что на владивостокском форуме таких контактов не планируется.

«Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся», - сказал представитель Кремля.

По его словам, у президента есть потребность в информации военкоров - в дополнение к официальным докладам и сводкам.

Песков также рассказал, что Путин не читает Telegram-каналы, «но обзоры получает».

Ранее президент коротко пообщался с военкорами в июне на ПМЭФ.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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