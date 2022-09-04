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3 часа назад

Военнобязанным украинкам решили запретить выезд из страны

Lenta.ruиещё 3

С 1 октября 2022 года военнообязанные гражданки Украины не смогут покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнобязанным украинкам запретят выезд из страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, запрет на пересечение границы коснется женщин, имеющих определенные военно-учетные специальности, всего их 14.

Юрист Минобороны Украины Владимир Смилка объяснил эти ограничения стандартами НАТО, к которым стремится страна, и которые предписывают соблюдать гендерное равенство.

«Мы идем к ним (стандартам — прим. «Ленты.ру») не только в вооружении, но и в воинском учете. Этот учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин», — цитирует агентство юриста.

Отмечается, что военнообязанным женщинам пока не нужно бояться принудительной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины решила продлить военное положение в стране на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Помимо этого, Рада также утвердила указ «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

Армия,Верховная Рада,НАТО,
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