Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступление в Херсонской области между Николаевом и Херсоном, об этом стало известно «Русской весне».
Как сообщает издание, украинская армия пытается отбить поселок Высокополье, военные успели занять больницу и западную часть населенного пункта в Бериславском районе Херсонщины.
Отмечается, что ВСУ подняли флаг над медицинским учреждением, по ним наносит удары артиллерия российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).
В поселке продолжаются ожесточенные бои, пишет «Русская весна», украинские военнослужащие бросили большие силы на этом направлении, а также бронетехнику.
2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.