Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступление в Херсонской области между Николаевом и Херсоном, об этом стало известно «Русской весне».

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Как сообщает издание, украинская армия пытается отбить поселок Высокополье, военные успели занять больницу и западную часть населенного пункта в Бериславском районе Херсонщины.

Отмечается, что ВСУ подняли флаг над медицинским учреждением, по ним наносит удары артиллерия российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В поселке продолжаются ожесточенные бои, пишет «Русская весна», украинские военнослужащие бросили большие силы на этом направлении, а также бронетехнику.