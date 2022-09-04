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1 час назад

В Минобороны рассказали о столкнувшихся с «тувинским феноменом» разведчиках ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время спецоперации России столкнулась с так называемым «тувинским феноменом» в радиоперехватах. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что «слухачи» ВСУ не смогли распознать переговоры тувинских связистов, поскольку те используют только родной язык.

«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, поскольку тувинские связисты говорят только на родном языке», — пояснили в Минобороны.

По словам инструктора отделения связи Николая Чамьяна, военнослужащие намеренно прибегают к такой практике.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», — рассказал Чамьян.

Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».

Объяснен провал контрнаступления ВСУ под Херсоном

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что при попытках закрепиться на некоторых участках криворожско-николаевского направления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 150 солдат и десятки единиц техники.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,
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