Разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время спецоперации России столкнулась с так называемым «тувинским феноменом» в радиоперехватах. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что «слухачи» ВСУ не смогли распознать переговоры тувинских связистов, поскольку те используют только родной язык.

«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, поскольку тувинские связисты говорят только на родном языке», — пояснили в Минобороны.

По словам инструктора отделения связи Николая Чамьяна, военнослужащие намеренно прибегают к такой практике.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», — рассказал Чамьян.

Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».