В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

RT на русском

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» и второй корпус Народной милиции ЛНР начали масштабное наступление на территории ДНР.

Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Донецкой Народной Республике спецназ «Ахмат» и второй корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, продвижение идёт в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.

Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Он отметил, что взятая в тактических целях пауза полностью себя оправдала.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители