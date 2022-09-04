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4 часа назад

Politika: великое украинское наступление провалилось в первый день

Ura.Ru

Анонсированное Украиной наступление в направлении Херсона и Днепра провалилось в первый же день. Об этом заявило сербское издание Politika.

«В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika.

ВСУ 29 августа начали анонсированное наступление в направлении Херсонской и Николаевской области. В Минобороны РФ сообщили, что все атаки были отбиты. В ходе этого было уничтожено 26 украинских танков, девять боевых машин и 23 машины пехоты, также было сбита два штурмовика Су-25 и убито не менее 560 украинских солдат, передает телеканал «Царьград».

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