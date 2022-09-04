«В сводках из Киева говорилось о якобы прорыве русских рубежей на нескольких направлениях, и якобы уже в первые часы наступления было освобождено несколько сел. Уже на следующий день история с крупным украинским наступлением затихла. Из Киева перестали поступать новости с поля боя между Николаевом и Херсоном. Видимо, русские были правы, когда говорили, что всего за один день отбили все атаки и поставили точку в истории великого украинского наступления», — пишет Politika.