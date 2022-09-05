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22 часа назад

В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41

Lenta.ruиещё 1

Российский истребитель-перехватчик МиГ-41, который сможет сбивать спутники, далек от реальности. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Перспективный МиГ-41 назвали «далеким от реальности»
Фото: Министерство обороны РФ / РИА НовостиМинистерство обороны РФ / РИА Новости

Автор утверждает, что для разработки самолета необходимы дополнительные средства. «Это означает, что переход от этапов планирования концептуальной разработки к чертежам и прототипам невозможен без дополнительных времени, денег и ресурсов. Таким образом, МиГ-41 далек от реальности», — отметил Иствуд.

По его словам, предполагаемые характеристики самолета «напоминают научную фантастику». Считается, что МиГ-41, который получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, сможет развивать скорость более четырех чисел Маха. Это позволит самолету уничтожать гиперзвуковые ракеты и спутники.

Иствуд отметил, что высокая скорость МиГ-41 может привести к нагреву, который способен нарушить целостность снижающего заметность покрытия. Также температура самолета позволит противнику обнаружить его с помощью инфракрасных приборов наблюдения.

В январе автор портала Sohu назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей». Самолет, известный как МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), создают в качестве замены МиГ-31.

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