Военный эксперт Валентин Василеску рассказал в интервью порталу «ПолитРоссия», что список основных задач спецоперации был озвучен не в полном объеме. По его мнению, список намного шире, в нем есть неочевидные, скрытые цели. Часть из них уже достигнута.

«[Глава Украины Владимир] Зеленский еще не понял, чего добивается [президент России Владимир] Путин, и поэтому не знает, что Путин уже достиг большинства своих целей», - подчеркнул эксперт.

Василеску подчеркнул, что переговоры России с Вашингтоном о гарантиях безопасности не увенчались успехом. Это означало, что в ближнесрочной перспективе Москве пришлось бы отражать вторжение Североатлантического альянса.

Основная проблема, по мнению аналитика, заключалась в том, что у России качественные сухопутные войска, мощная оборонная промышленность. Но российское оружие якобы уступало вооружениям США, в особенности, по точности.

Следовательно, России было необходимо раскрыть особенности системы наведения, которая используется в ракетах для РСЗО HIMARS и других систем, с тем, чтобы получить возможность нейтрализации этих боеприпасов, подчеркнул Василеску.

Эксперт полагает, что Москва разработала, тщательно продумала схему получения современных образцов западного оружия, применила ее и получила результат. Во время спецоперации были захвачены экземпляры вооружений и военной техники НАТО. Они были направлены российским специалистам для изучения.