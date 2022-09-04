В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Москва получила желаемое: достигнута «секретная» цель спецоперации

Илья Родин

Военный эксперт Валентин Василеску рассказал в интервью порталу «ПолитРоссия», что список основных задач спецоперации был озвучен не в полном объеме. По его мнению, список намного шире, в нем есть неочевидные, скрытые цели. Часть из них уже достигнута.

«[Глава Украины Владимир] Зеленский еще не понял, чего добивается [президент России Владимир] Путин, и поэтому не знает, что Путин уже достиг большинства своих целей», - подчеркнул эксперт.

Василеску подчеркнул, что переговоры России с Вашингтоном о гарантиях безопасности не увенчались успехом. Это означало, что в ближнесрочной перспективе Москве пришлось бы отражать вторжение Североатлантического альянса.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Основная проблема, по мнению аналитика, заключалась в том, что у России качественные сухопутные войска, мощная оборонная промышленность. Но российское оружие якобы уступало вооружениям США, в особенности, по точности.

Следовательно, России было необходимо раскрыть особенности системы наведения, которая используется в ракетах для РСЗО HIMARS и других систем, с тем, чтобы получить возможность нейтрализации этих боеприпасов, подчеркнул Василеску.

Эксперт полагает, что Москва разработала, тщательно продумала схему получения современных образцов западного оружия, применила ее и получила результат. Во время спецоперации были захвачены экземпляры вооружений и военной техники НАТО. Они были направлены российским специалистам для изучения.

Данные, полученные в результате исследования трофейных образцов, помогут России эффективно противостоять альянсу в дальнейшем. Таким образом, Москва выполнила одну из важнейших задач спецоперации, заключил Василеску.

Армия,Видео,Владимир Путин,НАТО,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители